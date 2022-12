Caso Juve | intercettata la lista di Paratici per il mercato | Haaland e non solo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tra le molteplici prove intercettate dalla procura sulntus, spunta anche una mail contenente gli obiettivi didi Fabio. Il curioso retroscena è stato riportato stamane da Tuttosport, insieme alla suddettadell’ex dirigente del club bianconero, risalente al 21 novembre 2019. In particolare, quest’ultima riportava i nomi di giovani profili da seguire: “– Malen – Zaniolo – Kulusevski – Tonali – Kumbulla“. Continuando poi con altri due giocatori, entrambi da monitorare poiché in scadenza di contratto: “Milik – Donnarumma“.ntus Intercettazioni ObiettiviFra loro, Dejan Kulusevski è l’unico che venne poi effettivamente acquistato dalla Vecchia Signora per mano di. Gli ...

A farne le spese, in questo, potrebbe essere Claudio Lotito. L'interesse di diversi club, tra cui la Juventus, a Sergej Milinkovic - Savic non è una novità e, senza il rinnovo di contratto, in ...Per la difesa invece il reato sarebbe, nel, commesso a Milano dove ha sede la Borsa: a diffonderlo non è stata una dipendente, ma un server informatico'. Comments commentsLa pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Momento delicatissimo in casa Juventus dopo le recenti questioni extracalcistiche: ed intanto il club bianconero saluta Torino.