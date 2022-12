Cagliari | ragazzo disabile non può andare in bagno a scuola senza assistente La mamma chiama i carabinieri

(Di domenica 4 dicembre 2022) SiFrancesco ed è uno studente dell’Istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Antonio Gramsci di Monserrato, centro alle porte di. Undi 19 anni, con disabilità. Francesco si trova bene con compagni e professori, e va volentieri acon la sua sedia a rotelle. È seguito in classe dai docenti, dall’insegnante di sostegno e da un’educatrice. Un collaboratore scolastico lo aiuta quando ha bisogno diin. Quando manca però si ha un problema. Come venerdì scorso. Francesco dovevain, ma nessuno lo ha potuto aiutare, perché il collaboratore scolastico non c’era. La, arrivata di corsa a, lo ha trovato provato e nervoso, ...

