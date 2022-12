SPORTFACE.IT

Lo ha detto, in conferenza stampa a Doha, il capo della commissione sviluppo del calcio della Fifaparlando della prossima edizione della Coppa del Mondo, quella del 2026 in Canada, ...... Carlos Queiroz, che hanno parlato di 'vergogna' e hanno chiesto alla Fifa di far dimettere l'ex attaccante dell'Inter dal Gruppo di studi tecnici guidato dadi cui fa parte anche, tra ... Arsene Wenger: "Mondiali 2026 Format della fase a gironi ancora da definire" Successivamente, l’intervento di Arséne Wenger in una conferenza della FIFA a Qatar 2022 si è orientato sui principali cambiamenti avvenuti nel calcio negli ultimi quattro anni: “Nessuno vuole tornare ..."Non è ancora stato deciso come sarà strutturato il torneo dei prossimi Mondiali. Lo deciderà il Consiglio del prossimo anno". Lo ha detto, in conferenza stampa a Doha, il capo della commissione svilu ...