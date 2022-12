Xi Jinping è sempre più vicino al punto di non ritorno

'Yes - men' comodi ma non utili Chissà se averrà in mente, ora, che anziani esperti come Hu Jintao e Jiang Zemin dovrebbero essere ascoltatie comunque, anteponendo la loro opinione a ...Tra i tanti, in particolare, è il nodo del rapporto con gli Stati Uniti ad apparirepiù ... dove incontrerà il presidente cinese Xi. Il viaggio in solitaria, che segue di poche settimane ...Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel risponde alle domande di un gruppo di giornalisti di media europei all’indomani della sua visita al presidente cinese Xi Jinping a Pechino ... L’Ue ...Nuove leggi in materia di sicurezza dei dati, tutela della privacy e antitrust hanno cementato agli inizi dell’anno la presa del Pcc su vaste riserve di informazioni in possesso del regime. Tra le nuo ...