Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2022 ore 18 | 30

(Di sabato 3 dicembre 2022)DEL 3 DICEMBREORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SIOTUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO PARTENDO DALLA DIRAMAZIONESUD DOVE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO. SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO E VELLETRI. RICORDIAMO CHE, PER ALLAGAMENTO, RIMANE CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA DI CASAL BIANCO E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTA INVECE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA VASCARELLE VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBI I SENSI. IN CHIUSURA LA FERROVIA METRE OGGI E DOMANI SOSPESI I LAVORI DI ASTRAL PER L’AMMODERNAMENTO ...