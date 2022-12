Usa | la principessa Kate al gala con abito preso in affitto

Il principe William e Kate chiudono la loro tre giorni americana in grande stile con la consegna dei premi Earthshot all'Mgm Music hall di Boston. Ladi Galles è arrivata al gala con un abito a spalle scoperte verde di Solace London noleggiato sulla piattaforma inglese HURR, costato 100 sterline. A completare il vestito la collana di ...Quello di Kate e William a Boston è un debutto internazionale da quando sono diventati Principe edel Galles, una trasferta ufficiale, la prima negli Stati Uniti in 8 anni, oscurata in ...Il principe William e Kate chiudono la loro tre giorni americana in grande stile con la consegna dei premi Earthshot all'Mgm Music hall di Boston. (ANSA) ...Aemond usa Vhagar per tormentare suo nipote, ma il principe Targaryen dimentica che Vhagar è una bestia intelligente con una mente propria. Quando Arrax attacca, Vhagar entra in modalità battaglia.