Sci di fondo | Federico Pellegrino 2° nel tempio di Lillehammer Imbattibile Johannes Hoesflot Klaebo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Arriva il secondo podio della stagione per. Lo conquista nella sprint a tecnica libera di, che lo vede dietro al solo, ormai immancabile dominatore della specialità. Quarta vittoria dell’anno, su quattro gare disputate peraltro, per il signore dell’attuale scena dello sci diinternazionale: 2’56?45 il suo tempo, con il poliziotto di Nus a 75 centesimi e l’altro norvegese Even Northug terzo a 1?23. Nella finale, l’uomo che per primo guida le danze è lo svedese Edvin Anger, poi quarto a 1?51, subito seguito da. I due si portano al comando dopo metà percorso, ognuno nel tentativo di mettersi dietro l’altro. Ci riesce il norvegese, che a quel punto accelera ...