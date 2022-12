Previsioni meteo | la graffiata dell' Orso russo | gelo al Nord e rovesci intensi al Centro-Sud

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un anticiclone siberiano incombe sull'Europa: porterà freddo al settentrione, con nevicate abbondanti sulle Alpi. Ma già da domani temperature in graduale in rialzo

, arriva il grande gelo:Freddo polare, neve e temperature sotto zero: sta arrivando il temibile e gigantesco Orso Russo in Europa. O forse sarebbe più corretto dire che sta ...- La situazione del tempo in ...Sondrio, previsioni meteo per il 3/12/2022. Giornata caratterizzata da pioggia anche persistente, temperatura minima di 3°C e massima di 7°C ...Nevica anche sulle valli torinesi e in Valle d'Aosta, a partire da quota 700/800m. METEO PROSSIME ORE. Piogge sparse proseguiranno per tutta la giornata al Nord, interessando più direttamente il ...