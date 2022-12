Portogallo | labiale Ronaldo contro Santos | “Hai sempre una fottuta voglia di sostituirmi | stai attento con me”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Cristianopolemicoil CT del, Fernando, per via della sostituzionela Corea del Sud, la terza in tre partite al Mondiale. Il portoghese infatti è stato pescato dalle telecamere con il seguente: “Haiunafretta dicon me”. SportFace.

" Estás com uma pressa do caralho para me tirar, foda - se ". Ildella frase di Cristiano Ronaldo è chiarissimo. La traduzione italiana ha bisogno di qualche ... il ct del, reo di ...... lo studente fuori corso Andrea Orlando, in posizionamentoa sinistra, che esce dalla ... Grecia, Spagna o" tornati a difendersi attraverso politiche protettive dalla maggiore ... Ronaldo insulta il ct del Portogallo al momento della sostituzione. Ma nel dopopartita dice: "Ce l'avevo con … Cristiano Ronaldo polemico contro il CT del Portogallo, Fernando Santos, per via della sostituzione contro la Corea del Sud, la terza in tre partite al Mondiale. Il portoghese infatti è stato pescato ...Fernando Santos lo cambia al 20' del secondo tempo della partita persa con la Corea del Sud e l'ex giocatore del Manchester United esplode: "Hai una f*** fretta di tirarmi fuori, vaf***". Nonostante l ...