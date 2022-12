Oroscopo 2023 | quali saranno i segni più fortunati | le previsioni | come andranno amore e lavoro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilsi apre con l’energia corroborante di Giove in Ariete. L’energia di questo segno è legata alla nostra energia maschile, al nostro guerriero interiore, alla nostra capacità di cogliere le occasioni senza esitare troppo. L’Ariete è il “carpe diem” dello zodiaco ed è per questo che il nuovo anno rappresenta l’occasione giusta per cogliere un’opportunità, trasformare un nostro sogno in realtà, oppure costruire un nuovo tipo di indipendenza. Ilrappresenta una nuova ripartenza, la possibilità di iniziare un nuovo cammino con fiducia, perché a guidarcile nostre nuove consapevolezze, su ciò che siamo e cosa possiamo diventare. Imaggiormenteper l’delA sostenere l’azione di Giove, stavolta ci sarà anche Marte, che giorno 11 ...

