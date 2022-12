Oceanic+ su Apple Watch | lo smartwatch potrà salvarti la vita anche in mare aperto

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un servizio molto richiesto quanto eccezionale è stato reso disponibile per tutti gli smartin circolazione, e non sembra essere una aggiunta da poco visto e considerato che sarà in grado di sorprenderci. Ma in che maniera ci riuscirà? Facile: controllerà i nostri parametrili nella maniera più intelligente possibile, e non solo. Il suo funzionamento in acqua è unico – Computermagazine.itL’ideale per le immersioni: eccoSi tratta di, ossia un’app – creata ovviamente dalla Mela – che sfrutta il nuovo sensore di profondità dell’Ultra per eseguire delle immersioni ricreative fino a 40 metri di profondità. Integra le funzionalità di Dive Log, il GPS, la bussola elettronica e la guida dei siti di immersioni presenti nelle vicinanze, a parte la ...

2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie RelazionateWatch Ultra Curiosità SamsungL'app+ perWatch Ultra debutta sullo store: cos'è e quanto costa 29 28 ...... ma anche modalità e tecnologie specifiche per i sub compresa l app+ che sfrutta al meglio ... Inoltre, a livello di software e di offerta di accesso a Fitness+ ,prevale a nostro parere ...Un test in anteprima effettuato dal portale tecnologico DDay svela l’utilizzo della app Oceanic+ sull’Apple Watch Ultra: ecco i risultati.After being announced on stage alongside the Apple Watch Ultra, the Oceanic+ app is now available on the App Store to download. Let's go hands-on to test it out.