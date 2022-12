Monreale | Natale 2022 | via ai festeggiamenti | si comincia lunedì e martedì con due concerti al pianoforte

(Di sabato 3 dicembre 2022)– Saranno due pianisti ad inaugurare il ricco cartellone del, la rassegna di eventi che l’amministrazione comunale ha organizzato per allietaresi e non durante le festività natalizie. Direttore artistico della kermesse è il maestro Giovanni Vaglica. Se ancora il lungo elenco di manifestazioni non è stato presentato, sono stati però ufficializzati i primi due eventi. Si tratta di dueal, ai quali si potrà assistere all’interno di Villa Savoia.5 sarà Matteo Pierro ad esibirsi alle ore 19,00.6, allo stesso orario, sempre a Villa Savoia, si potrà apprezzare il recital della pianista Ludovica Franco. I due pianisti presenteranno due diversi programmi musicali; il primo spazia da Bach, al ...

