(Di sabato 3 dicembre 2022) ... il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenziae in onda su La7 la domenica alle 9.40. I retroscena e le immagini che non vedrete nei Tg. ...

Tiscali Notizie

Ecco l'anticipazione della nuova puntata di 'Camera con Vista', il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia VIsta e in onda su La7 la domenica alle 9.40. I retroscena e le immagini che ......dove è stata allestita la prima esposizione di produzioni tropicali coltivate in Italia e... con un profumointenso Asia Molto preparata. Su Camera con Vista su La7 La procura di Vicenza, che indaga per omicidio colposo si prepara a chiedere una superperizia. Intanto il guidatore del camion è ancora in Germania ...“Andremo a Poggibonsi per giocarcela al meglio”. Fabrizio Tirelli è carico e pronto ad affrontare l’insidiosa trasferta che questa domenica attende l’Ostiamare. Il centrocampista parla così dell’ottim ...