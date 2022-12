Ghana-Uruguay | l'arbitro Siebert verso lo stop | per lui il Mondiale potrebbe essere finito ieri

1 La direzione di gara fallace dell'arbitro Siebert ha causato scene impressionanti nel post partita di: non solo Cavani che distrugge il monitor del Var con un pugno , emergono anche le immagini di un episodio che potrebbe costare carissimo al difensore Josè Maria Gimenez . Il centrale ...Non ce la fa il, battuto 2 a 0 dall', che resta comunque fuori dagli ottavi. La Svizzera supera invece per 3 a 2 la Serbia, accedendo così alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali ...Brutto episodio al termine della sfida fra Uruguay e Ghana. Edinson Cavani, ancora infuriato per il rigore non concesso proprio alla Celeste nel finale di gara, ho sfogato la sua rabbia con un pugno ...Mentre il Belgio esce di scena a sorpresa, i tifosi del Marocco festeggiano in quel di Doha: la vittoria per 2-1 sul Canada vale la qualificazione agli ottavi, con tanto di primato: stasera, dal ...