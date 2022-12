Biathlon | classifica Coppa del Mondo maschile 2022 2023 aggiornata dopo sprint Kontiolahti

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lagenerale dideldiladi. In Finlandia prosegue la caccia al cristallo con la seconda gara individuale stagionale e il trionfo è di Johannes Boe davanti al connazionale Laegreid e al tedesco Rees. Ecco, di seguito, laquesto nuovo appuntamento: domani spazio all’inseguimento per assegnare altri punti preziosi. IL CALENDARIO COMPLETO LADIDELJohannes Boe (NOR) 119 Martin Ponsiluoma (SWE) 118 Sturla Holm ...

Johannes Boe vince la sprint maschile di Kontiolahti valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Un errore in piedi, ma il solito ritmo irresistibile sugli sci fanno sì che il fenomenale norvegese possa riuscire a conquistare il primo posto con un margine di dieci secondi sul ...PROGRAMMA TAPPA KONTIOLAHTI CALENDARIO COMPLETOFINALE Svezia 1:14.59.8 Germania +28.1 Norvegia +31.5 Francia +1:30.0 Svizzera +1:48.5 Repubblica Ceca +3:13.1 Finlandia +3:22.3 ... Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023: terza Lisa Vittozzi. Comanda Hanna Oeberg La diretta live della sprint maschile di biathlon nella tappa di Coppa del Mondo di Kontiolahti 2022, in Finlandia. 10 km e gran bagarre in terra finlandese, dove ci si gioca tanto in chiave classific ...BELLUNO - Il sorriso di Lisa Vittozzi sul podio di Kontiolahti racconta meglio di qualsiasi parola il significato del risultato ottenuto ieri. Il terzo posto nella 15 km individuale che ...