Bake Off Italia 2022 | il vincitore della finale più ‘distante’ di sempre

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dopo quattordici puntate,Offha finalmente concluso la sua lunga cavalcata ed ha annunciato il nome del decimodel fortunato talent show di Real Time. Laandata in onda questa sera 2 dicembreha visto al centrosfida i quattro concorrenti rimasti sotto il tendone: Ginevra (28 anni), Margherita (19 anni), Chiara (25 anni) e Davide (38 anni). Anche in questo ultimo appuntamento, ai pasticceri amatoriali è stato chiesto di realizzare tre dolci in tre rispettive prove. Nella prima prova, la prova creativa, i quattro finalisti hanno rielaborato quella che viene universalmente considerata come la torta più difficile al mondo, la Kek Lapis. Questa torta malesiana, nota anche come torta mille strati, ha consentito ai giudici di ...

Siamo giunti alle battute finali diItalia 2022 e stasera 2 dicembre conosceremo il vincitore tra i finalisti giunti fino a questo punto della gara. Ma chi sono i concorrenti ancora in gara Sono rimasti in quattro a ...Davide Merigo è il decimo vincitore di Bake Off Italia, eletto come nuovo miglior pasticcere amatoriale d'Italia nel corso della puntata andata in onda su Real Time venerdì 2 dicembre. Merigo vince il ...