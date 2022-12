Agenzia ANSA

... in(neldove ha vissuto da piccolo), per rendergli omaggio. E lo hanno realizzato indossando la maglia numero 10 "albiceleste" dell'. Gli abitanti delprovano ...Questo è il cuore pulsante deldove oltre al laboratorio di restauro, c'è un altro spazio ... L'India e soprattutto l'sono paesi importanti per me. Sono luoghi in cui mi sento a casa,... Argentina, il quartiere d'infanzia di Messi gli rende omaggio con un murale - Calcio Gli artisti Marlene Zuriaga e Lisandro 'Lichi' Urteaga del gruppo 'Imagina Mural Painting' hanno dipinto un murale enorme di Lionel Messi sulla ...Tra i tanti tifosi accorsi in Qatar per i Mondiali gli argentini sono sicuramente tra i più scatenati. In attesa della sfida contro la Polonia, decisiva per il passaggio del turno, si sono ritrovati i ...