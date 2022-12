Ucraina | pacchi insanguinati all’ambasciata in Italia ed escrementi sulla porta della sede vaticana

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Alle ambasciate e ai consolati ucraini di cinque paesi europei sono stati spediti alcunicontenenti occhi di animali. Si tratta di Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia e, ai consolati generali di Napoli, Cracovia e al consolato di Brno (Repubblica Ceca). A denunciarlo è il ministero degli Esteri ucraino, citato da Unian. «Istessi erano immersi in un liquido di un colore specifico e avevano un odore corrispondente. Stiamo studiando il significato di questo messaggio», ha riferito il il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. «Abbiamo motivo di credere che sia in corso una campagna ben pianificata di terrore e intimidazione delle ambasciate e dei consolati dell’. Incapaci di fermare l’sul fronte diplomatico, stanno cercando di ...

