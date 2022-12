Tommaso Zorzi vittima del Roast di Drag Race Italia | le battute su Tommaso Stanzani e la sua reazione

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 dicembre 2022)in occasione della promozione della seconda edizione diera stato chiaro: “Mi sono speso personalmente per aggiungere la mia sfida preferita, il, e finalmente ci sarà“. E così è stato. La settima puntata – quella dedicata alla semifinale – ha visto in scena proprio la stand up comedy dellequeen che hanno potuto inveire contro i tre giudici. O come le ha definiti Aura Eternal, le tre barzellette. Il, infatti, permette tutto: cattiverie, frecciatine, punzecchiamenti. Ma senza sfociare nell’insulto gratuito e mantenendo sempre quella vena ironica. Una prova difficilissima che però tutte le protagoniste hanno saputo portare a casa. Fra le cattiverie delle queens nei confronti di ...