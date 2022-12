Sussidi e green tech | ramo d’ulivo Usa verso l’Ue In tempo per il Ttc?

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo settimane di tensione montante, in cui l’ipotesi di una guerra commerciale sembrava sempre più realistica, le due sponde dell’Atlantico possono tirare un sospiro di sollievo. A Washington Emmanuel Macron si è fatto portavoce delle preoccupazioni europee sui nuoviindustriali statunitensi, che nel favorire sviluppo e reshoring delle industrie di tecnologie verdi in Nord America rischiano di penalizzare i concorrenti nel Vecchio continente. Al che il padrone di casa, Joe Biden, ha promesso che avrebbe rimesso mano alle regole. ILDI BIDEN “Ci sono delle modifiche che possiamo apportare per rendere più facile la partecipazione dei Paesi europei e per renderli autonomi”, ha detto il presidente americano in conferenza stampa con la controparte francese. “Non ho mai avuto intenzione di escludere chi collabora con ...