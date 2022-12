(Di venerdì 2 dicembre 2022) Jannikè il tennista italiano che ha guadagnato piùnel. L’altoatesino si piazza al 14mo posto della speciale classifica stilata dalla ATP con 2,81 milioni di dollari (il cambio con l’euro è sostanzialmente alla pari) portati a casa esclusivamente con i risultati sportivi (a questa cifra vanno aggiunti gli emolumenti da sponsor e altre fonti). Il numero 15 del ranking precede Matteo, che in questa graduatoria si piazza in 18ma posizione con 2,18 milioni di dollari: il romano paga i tanti infortuni che gli hanno impedito di prendere parte a diversi tornei. Si difende egregiamente Lorenzo, che ha visto aumentare il proprio conto corrente di 1,62 milioni di dollari. Sopra il milione di dollari anche Lorenzo Sonego (1,08 milioni), mentre Fabio Fognini si è fermato a ...

OA Sport

Vediamo quali sono i principali e di capireservono per aprire un negozio di cibo e accessori per gli amici domestici. Indice dei contenuti I punti di forza e di debolezza del mercato ...leggi anche Pnrr, governo nei guai:non spesi, extra - costi e tempi che si allungano Pnrr ... leggi anche PNRR, l'Italia ne uscirà migliore se imparerà a fare project managementmiliardi ... Quanti soldi guadagnano i tennisti italiani Tutte le cifre e i montepremi del 2022: Sinner comanda su Berrettini e Musetti Doppio furto in due sere diverse allo chalet-ristorante Nova Vita Beach dell’ assessore Paolo Giorgini. I ladri, la prima volta, hanno operato attorno alle 19,30 in quanto il locale che ...Niente Arabia Saudita, dunque, niente 200 milioni l’anno. Per Morgan “lui vuole battere record e vincere trofei” Piers Morgan, ormai voce di Cristiano Ronaldo, smentisce che Cr7 sia pronto ad accettar ...