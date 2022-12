LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 67-55 | Eurolega basket in DIRETTA | Vildoza e Dobric sugli scudi | +12 per i biancorossi dopo 30?!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-57 CORDINIER COL FALLO! Inizia l’ultimo quarto all’Aleksander Nikolic Arena di Belgrado! Lundberg segna ma oltre il tempo utile: si va al terzo riposo con lain vantaggio sul punteggio di 67-55! 67-55inarrestabile: bomba dall’angolo e +12! 64-55per Mitrovic, su un’altra palla rubata alla: dal possibile -1 per i bianconeri si passa al +9 per i serbi! 62-55 Backdoor perfetto di, che segna indisturbato: +7 per i padroni i casa! 60-55per, che non sbaglia: reagisce la! 58-55 DANIEEEEL HACKEEETTTT!! ...