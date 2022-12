Le migliori App del 2022 di Apple | ecco quelle premiate direttamente dalla casa

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L‘anno sta per volgere al termine, ma nel frattempo nulla ci vieta di analizzare quelli che sono stati i servizi più scaricati dell’Store. Infatti, delle applicazioni sono riuscite ad ottenere più successo di altre: quali sono? L’Store regala letteralmente un sacco di app convenienti – Computermagazine.itGli App Store Awardsproclamano i loro vincitori, in vista della fine del, ha annunciato i vincitori degli App Store Awards, cioè sia app che giochi giochi che sono stati d’ispirazione per gli utenti per “interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e familiari?”. I vincitori, per la Mela, rappresenterebbero una comunità di sviluppatori e sviluppatrici da tutto il ...