Lazio | sopralluoghi in corso in Turchia per il ritiro a dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasembra aver sciolto le riserve per ildi. Secondo quanto scrive oggi Repubblica il team manager Derkum sarebbe attualmente...

Era stata organizzata lungo l'asse- Campania - Sicilia la maxi truffa sui bonus edilizi scoperta dalla guardia di finanza di ... incrociati con documentazioni bancarie,e ......di coltivazione (estrazione) per 800 mila metri cubi incardinata nella conferenza dei servizi della Regione: un iter complesso partito nel 2017, poi interrotto, ripreso con due...Non è stato ancora deciso dove la Lazio svolgerà il mini ritiro in vista della ripresa del campionato che è fissata per il 4 gennaio a Lecce. Secondo quanto riporta il quotidiano “Repubblica” il Team ...La preparazione invernale potrebbe svolgersi lontano da Formello, i tempi però, sono stretti. Il tecnico attende il piano logistico ...