L' attrice ci ha ripensato | pronta a innamorarsi di nuovo?

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non è mai troppo tardi per cambiare idea. Parola di Drew Barrymore che, negli ultimi tempi, ha alimentato le pagine di gossip con gli aggiornamenti relativi alla sua vita sentimentale. «Non esco con un uomo da anni. Non voglio più aprirmi con nessuno» aveva detto nel 2020. Poi, di recente, sul suo blog, ha rivelato di non aver avuto una relazione intima dal 2016, anno in cui si è separata dal marito Will Kopelmann. Ora, la svolta. In un’intervista con Whoopi Goldberg durante il suo show, ha raccontato che sta uscendo di. Gli appuntamenti, dunque, sono tornati nella lista delle sue priorità. Drew Barrymore, ex bambina prodigio, amori, carriera e ironia guarda le foto ...