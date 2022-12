“La magia del Natale a Pozzuoli” | ecco il programma

Comune di Portogruaro

Disneyland Paris organizza il 31 dicembre 2022 una serata magica e festosa nel cuoreParco Disneyland. In programma: fuochi d'artificio, attrazioni ricche di emozioni, Personaggi Disney, nuovi ...... affermando che non riuscirebbe a catturaretutto la '' dei film originali della famiglia Addams. Non solo le palpebre: anche le ispirazioni per il ballo aumentano il fascino approfondimento ... Aspettando la magia del Natale a Portogruaro Da Govone la magia del Natale raggiunge il vicino centro storico di Asti con il grande mercatino che conta ben 130 casette di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d'Italia, ...Dieci chilometri di ghirlande distribuite all'interno dei Parchi Disney, oltre 11.600 palline di Natale, 78 abeti e un maestoso albero di Natale alto 24 metri e addobbato da oltre ...