La flat tax del governo Meloni è una forma di italico sovranismo fiscale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ora che la proposta di legge di bilancio per il 2023 è stata licenziata dalla Ragioneria Generale, peraltro solo sotto gli aspettili, emerge ancora di più il carattere improvvisato della prima finanziaria, un patchwork di misure a tempo, scarsamente coordinate tra di loro, senza coperture adeguate, e nate sull’onda lunga di promesse elettorali difficili da mantenere. In questo contesto non poteva mancare un ritocchino allatax degli autonomi. Ecco allora che all’art. 13 fa il suo ingresso nel sistema tributario italiano un’altra piccola (o grande) vergogna: latax incrementale per il lavoro autonomo e d’impresa. Non bastava la proposta di estensione dellatax precedente dalla soglia dei 65.000 euro di fatturato agli 85.000, con una riduzione delle tasse notevolissima per ...

Anche le misure sullae sulle pensioni "non sono prioritarie". Da segnalare anche le critiche della Cgil con la vicesegretaria generale Fracassi: "Per la condizione che sta attraversando il ...La manovra di bilancio 2023 dispone di 35 miliardi di cui: 5 per il taglio del cuneo fiscale, ma solo per i lavoratori e in misura diversa a seconda del reddito, 10 miliardi, quota 103, ...(Teleborsa) - "Serve un taglio del cuneo di almeno 4 punti perché abbia un effetto significativo: troppe volte nei decenni alle nostre spalle piccoli tagli di 1 o 2 punti non hanno avuto ...La legge di Bilancio 2023 modifica i requisiti che danno accesso al regime forfettario: vediamo cosa cambia per le partite Iva che vogliono applicare la flat tax al 15%.