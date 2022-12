Kessié Inter | tutto rimandato a primavera? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Franke l’un matrimonio che si potrebbe fare ma non sarà a gennaio, almeno da quanto filtra dopo l’ultimo incontro Franke l’un matrimonio che si potrebbe fare ma non sarà a gennaio, almeno da quanto filtra dopo l’ultimo incontro. L’agente e la società nerazzurra si sarebbero lasciati a queste condizioni: prestito e ingaggio pagato dal Barcellona. Ora tocca all’entourage dell’ivoriano lavorare per provare a chiudere un trasferimento a Milano. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.