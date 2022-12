Ischia | torna il maltempo | si cerca ultimo disperso

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Continua la corsa contro il tempo dei Vigili del fuoco che stannondo di trovare Maria Teresa Arcamone, ultima dispersa della frana di Casamicciola,. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle 16 di oggi sue sulle zone 1 e 3 che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, ...

Lo ha detto Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza di, nel corso di una conferenza stampa. Gli sfollati, ha annunciato, saranno ospitati negli alberghi dell'Isola dove "disponiamo di ...Con la pioggia, iniziata a cadere su Casamicciola stamattina,la grande paura sull'isola d'. In attesa del piano di sgombero delle case a rischio, con la movimentazione prevista di oltre mille persone, sono sospese al momento le operazioni di ...