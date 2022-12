Il segreto di Luka Modric

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Credo non ci sia nemmeno una persona che ieri vedendo Croazia-Belgio non si sia chiesta almeno per un momento quale sia . E non parlo dell’assist di esterno che ha realizzato dopo solo sette secondi, letteralmente alla sua prima palla toccata – un lancio sull’esterno per il cane robot Perisic che sembrava troppo alto e lento, e che invece si è infilato esattamente nello spazio alle spalle di Meunier, quindi in realtà troppo alto per poterlo respingere di testa, ma allo stesso tempo sufficientemente lento per permettere a Perisic di aggiustarsi il pallone con l’esterno destro e provare a metterlo a giro sul palo più lontano – come se avesse voluto affiggere sulle porte della propria partita un manifesto delle sue ...