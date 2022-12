Il Brasile sceglie il Centauro II

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Buone notizie per l’export militare italiano: l'esercito brasiliano ha selezionato il carroII, un mezzo di produzione nazionale a otto ruote motrici, come suo futuro veicolo corazzato per sostituire la vecchia flotta di corazzati EE-9 Cascavel da 15 tonnellate e dotati di cannoni da 90 mm, prodotti innegli anni Settanta e oggi vetusti. Ilprevede quindi di acquistare 221 veicoliII dal consorzio italiano Cio, formato da Iveco defence vehicles e Oto Melara, nell'ambito di un programma del potenziale valore di oltre due miliardi di dollari (la prima tranche di fornitura vale circa un miliardo). La piattaforma è conosciuta localmente come Vbc Cav-Msr, sigla che sta per “vettura blindata da combattimento su ruote”. IlII, mezzo da 30 tonnellate, è armato con un ...