Ghana | Addo annuncia l'addio | 'Ho un futuro in Germania'

TABELLINO- URUGUAY 0 - 2: Ati Zigi, Seidu, Amantey, Baba, Salisu, Partey, Salis (27's. Otto. URUGUAY: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri (21's.t: Cruz), Bentancur (...Alonso La presentazione del match QUIdovrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Ati Zigi tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Salisu e Amartey e sulle fasce da ...Otto Addo lascia il ruolo di commissario tecnico del Ghana A seguito della sconfitta contro l'Uruguay che ha sancito l'eliminazione dal Mondiale in Qatar, Otto Addo ha presentato le dimissioni, lascia ...GHANA URUGUAY QATAR 2022 - La vittoria dell'Uruguay non basta, la Corea del Sud passa il turno grazie alla vittoria in extremis contro il Portogallo. La Celeste fa il suo dovere nel primo tempo, ...