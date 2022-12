GF Vip | dalla prossima edizione cambia tutto? “Via Alfonso Signorini e le opinioniste” | l’indiscrezione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) C’è aria dimento in atto al GF Vip e questa settimapotrebbe rappresentare la fine di un’era. O almeno, quella di. Già da tempo i telespettatori appassionati del reality ed alcuni ex Vipponi in rotta con il padrone di casa, speravano che le cose potessero prestore, e secondo le ultime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Politici,e celebrities tra gli oltre 300 invitati per il ricevimento alla Casa Bianca, offerto da Joe Biden in onore di Emmanuel Macron. E' stata la prima cena di Stato organizzataCasa Bianca di ...GFprossima edizione via Signorini e opinioniste Al momento non possiamo che definirla una mera indiscrezione resa nota in queste ore da Alessandro Rosica, meglio conosciuto come ...La notizia della morte della piccola Caterina è stata data su Facebook dal padre, Gabriele Succi ... di dominio pubblico grazie anche all’interessamento di numerosi vip e allo stesso padre della ...Ormai il web non può proprio fare a meno della coppia formata da Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. I due più che partecipare al Grande Fratello Vip sembra stiano mettendo in scena una vera e propr ...