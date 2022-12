Favola Marocco | un paese in festa per i ' leoni' - Sport - quotidiano net

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Esplode la gioia per la Nazionale africana che batte il Canada e torna negli ottavi 36 anni dopo l'unica impresa: Ziyech il ...

Esplode la gioia per la Nazionale africana che batte il Canada e torna negli ottavi 36 anni dopo l'unica impresa: Ziyech il ...Ilbatte il Canada 2 - 1 e chiude al primo posto. Una vera e propria. Apre le danze la stella Ziyech (4'), quindi il raddoppio griffato En Nesyri al 23'. I nordamericani accorciano le ... Favola Marocco, un paese in festa per i ’leoni‘ Questi di Qatar 2022 si confermano i Mondiali delle grandi sorprese: Giappone e Marocco agli ottavi di finale, Germania e Belgio eliminate, Spagna avanti ...L'attaccante del Bari si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale con il Marocco e piace già a tante squadre ...