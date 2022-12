Covid | la Corte costituzionale salva l’obbligo vaccinale | ricorsi inammissibili e non fondati

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Laaffonda icontroanti-, introdotto l’anno scorso per gli over 50 e alcune categorie professionali, tra cui gli operatori sanitari. La decisione è arrivata dopo una lunga camera di consiglio, in cui i giudici hanno esaminato le questioni sollevate dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con ben 11 ordinanze diverse. Tutte le questioni, che riguardavano la legittimità del, la proporzionalità delle sanzioni e anche la sicurezza dei vaccini, sono state giudicate non fondate edalla Consulta. Lo stop aiè stato annunciato mentre scattano le sanzioni per i ...