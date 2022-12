Alberto Matano | una vacanza a ritmo di musica | ecco la playlist del conduttore per un viaggio a Londra

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilde La Vita in Direttaè in, e per l'occasione ha scelto unale davvero con i fiocchi! Il noto giornalista calabrese ede La Vita in Direttasi trova in questo momento in. L'amato volto di Rai 1 è, infatti, in ferie: il rotocalco pomeridiano della prima emittente Rai è stato, infatti, sospeso per far spazio alle partite dei Mondiali di Calcio in Qatar. Il programma riprenderà soltanto mercoledì 7 dicembre, e dunque fra poco meno di una settimana. È, pertanto, il momento perfetto per concedersi una bella, considerando anche che ci stiamo avvicinando al periodo ...