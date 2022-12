(Di giovedì 1 dicembre 2022) L'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la delibera per conferire la, lo studente egiziano dell'Università di Bologna. Il voto è stato accolto dagli ...

Agenzia ANSA

...baluardo nella tutela e diffusione dei diritti umani - si legge nell'atto - e il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki intende testimoniare vicinanza e sostegno della città di...Il nono rinvio del processo prolunga una odissea giudiziaria inaccettabile contro cui vogliamo far sentire la voce di. Quello di oggi è un atto politico con cuisi stringe a Patrick e alle ... Roma conferisce a Patrick Zaki cittadinanza onoraria - Cronaca (ANSA) - ROMA, 01 DIC - L'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la delibera per conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna. Il voto è ...Lo studente egiziano è accusato di aver diffuso false notizie in patria e all'estero e rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione ...