Oroscopo Cancro di oggi 1 e domani 2 dicembre

del giornodi Paolo Fox 1 dicembre: super giornata per amore e lavoro. Cosa ci ...- In amore Venere opposto potrebbe generare fiducia, forse qualche momento di disagio in ......l'di una settimana fa ). ACQUARIO : non c'è molto da segnalare, anche perchè state vivendo un periodo davvero idilliaco. Cercate di non andare in depressione per qualsiasi cosa.: ...È già da un po’ di tempo che vivi nell’ansia da prestazione, e vuoi che tutto sia perfetto per soddisfare qualsiasi richiesta delle persone che ti voglio bene. Il senso di isolamento e solitudine ...Le previsioni dell’oroscopo di dicembre premiano 3 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna e da una maggiore serenità personale. Fine anno col ...