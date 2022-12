OPPO Find N2 Flip | il primo pieghevole del brand in un video leak

(Di giovedì 1 dicembre 2022)N2, iltelefono con displaydell’azienda cinese di Dongguan, è trapelato in unemerso sul noto social network Weibo. Dalè possibile notare che il prossimo smartphone a conchiglia si trova all’interno di una spessa custodia protettiva, che in un certo senso va a nascondere l’estetica del retro del device. Il displaypresenta un foro che si trova al centro; inoltre, sul dispositivo si può notare una configurazione a doppia fotocamera. Sul davanti troviamo un grande schermo dove al centro è situata una piegatura quasi invisibile; mentre la fotocamera anteriore è posizionata nel punch-hole collocato nella parte centrale. Quando l’N2 ...

