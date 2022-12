MotoGP | Fabio Quartararo ci ripensa e decide di non operarsi al dito fratturato nella pausa invernale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Niente intervento chirurgico alla fine per, che ha deciso di non approfittare delladi fine stagione peral. Il Diablo si era infortunato in seguito ad una caduta durante la quarta sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, subendo un duro colpo alla mano sinistra e rimediando una piccola frattura almedio e una lacerazione della pelle. Il pilota francese della Yamaha, curato immediatamente dai medici della clinica mobile, era comunque riuscito a disputare le qualifiche ed il Gran Premio del giorno dopo. 48 ore più tardi, una volta rientrato in Francia, El Diablo ha effettuato un piccolo intervento per sistemare l’osso del. La ...

ROMA - Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo dellaal quarto anno in classe regina, e dopo un 2021 in cui era arrivato secondo dietro aQuartararo. La crescita del pilota Ducati in tutto questo tempo è sotto gli occhi di tutti, ma il ...Tra i vari piloti in pista c'erano anche altri piloti titolari incomeDi Giannantonio , Augusto Fernandez, Jorge Martin e Alex Rins. Così come hanno partecipato Axel Bassani e Michael ...Fabio Quartararo in un'intervista al canale Youtube di Manuel Pecino è tornato a parlare del Mondiale di MotoGp appena concluso: il pilota francese, nettamente al comando dopo la prima metà di Mondial ...Fabio Quartararo ripercorre i difficili momenti della stagione MotoGP 2022 e si aspetta una svolta da parte della Yamaha.