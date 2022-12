Morte Rebellin | il fratello di Scarponi | ' Paese incivile | fa troppo poco'

Agenzia ANSA

Dopo la tragedia delladi Davide, Marco Scarponi, fratello di Michele, morto il 22 aprile 2017 investito da un furgone, ha accettato di scrivere per noi. Ladi Davideè una cosa devastante, ...Quella (purtroppo… ) resterà la sua ultima gara, maaveva altri programmi. Era già tornato ad allenarsi perché avrebbe voluto correre ancora con una squadra 'Gravel', che stava ... Morto Davide Rebellin, travolto in bici da un camion Davide Rebellin era orgoglioso del suo record: tutte le tre Classiche del Nord vinte nello stesso anno, il 2004. Ora il tempo è scaduto ...È l’opinione del pubblico ministero Giancarlo Mancusi, in forze alla Procura di Bergamo, nel commentare la morte dell’ex campione di ciclismo Davide Rebellin in un incidente stradale nel vicentino.