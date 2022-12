Mondiali 2022 | Giappone e Spagna agli ottavi | ecco chi sfideranno

Nel match contro il Giappone, Morata ha realizzato il suo terzo gol nel Mondiale in Qatar. Nei grandi appuntamenti lo spagnolo fallisce raramente: tre gol a Euro 2016, tre gol a Euro 2020, adesso già ...1 dicembre(Adnkronos) - Il Giappone supera in rimonta 2-1 la Spagna in un match dell'ultima giornata del gruppo E dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio ...All'88' è Fullkrug a spingere ancora una volta il pallone alle spalle di Navas, ma l'arbitro Frappart, prima donna nella storia dei mondiali, fischia un fuorigioco che sembra non esserci. Dopo una ...