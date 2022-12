Micol Incorvaia e la gaffe con Belen Rodriguez | ecco cosa ha detto ad Antonino Spinalbese

(Di giovedì 1 dicembre 2022)dial Grande Fratello Vip. La concorrente del reality avrebbe fatto una battuta poco felice, toccando, ex di un altro degli inquilini della casa,stavano parlando di segni zodiacali quando c’è stato lo scivolone. La battutaha esclamato all’improvviso: «La mia ex è Vergine ascendente Scorpione», così Micorl è intervenuta ironicamente: «Che bruttissima combo, la reincarnazione del Demonio. Poi ci sono io che sono Vergine ascendente Vergine, la seconda reincarnazione del Demonio». Peccato però chenon avesse capito chestesse parlando proprio di ...

Luca Onestini successivamente si è confrontato anche cone lagli ha chiesto un favore: Una cosa ti chiedo Luca, appena avrai le idee chiare che questa cosa non può andare avanti, ...... Sarah Altobello usa il ferro da stiro per lisciarsi i capelli: il video virale sui social Cosa ha detto Nella notte, parlando cone Luca Onestini , Daniele si è lasciato andare ad ...Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia che ha fatto il giro del web diventando virale. I tre si trovavano insieme a Wilma Goich in cucina e stavano parlando, quando Edoardo per riferirsi alla sorella ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip c'è stato un nuovo scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Ecco cos'è successo.