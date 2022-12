Lo Slavia Praga su Nedved dopo le dimissioni dalla Juve Pres Tvrdik | 'Lo ammiro | sarebbe un onore'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Pavelnon è più un tesserato dellantusledal CdA in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio per...

... nello, in qualunque ruolo scelga" Db Torino 02/11/2019 - campionato di calcio serie A / Torino - Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Pavel Nedved Nedved allo...Possibile futuro alloper Pavel Nedved Il club ceco commenta le voci sull'arrivo dell'ex vice - presidente Juve Jaroslav Tvrdik, patron dello, ha commentato a Tuttosport le voci di un possibile ...Come rivelato da Tuttosport, lo Slavia Praga avrebbe contattato il Pallone d’Oro 2003. A confermarlo anche il presidente del club ceco, Jaroslav Tvrdik: “Pavel mi ha già aiutato in modo disinteressato ...Nedved ha ricevuto una proposta per lavorare nello Slavia Praga. Come scrive Tuttosport, infatti, il vice presidente dimissionario della Juve è finito nel mirino di Jaroslav Tvrdik, patron del club de ...