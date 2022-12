LIVE Costa Rica-Germania 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Gnabry sblocca subito la partita

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SPAGNA-GIAPPONE DALLE 20.00 11? Sianche l’altradel girone E: Alvaro Morata porta in vantaggio la Spagna contro il Giappone!! 9? Goooooooooooooool!!! Laquestacon la rete del proprio numero 10, che salta incontrastato su un cross di Raum e incrocia verso l’angolo più lontano.0-1. 8? Occasione sprecata da Muller!! Il numero 13 tedesco salta indisturbato al centro dell’area di rigore, completamente dimenticato dai centrali avversari, ma nonostante ciò non trova lo specchio della porta. 6? Musialia taglia ...

La nazionale di Luis Enrique e quella di Moriyasu sono ai primi due posti del girone, ma non possono permettersi troppi calcoli in virtù delle speranze di qualificazione che hanno ancoraRica e ...All'Al Bayt Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali traRica e Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar traRica e ...Costa Rica (5-4-1): Navas; Vargas, Fuller, Duarte, Oviedo, Watson; Borges, Campbell, Tejeda, Aguilera; Venegas. Germania (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Sule, ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Costa Rica-Germania in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 1 dicembre ...