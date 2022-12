LIVE Baskonia-Olimpia Milano 38-27 | Eurolega basket in DIRETTA | +11 basco a fine primo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.21 24-9 e 14-18 i parziali di untempo che ilchiude davanti di 11 punti su un’entrata in partita solo con il passare dei minuti. Top-scorer Daulton Hommes con 9 punti, il migliore dell’EA7 Armani è Brandon Davies con 7. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport. FINISCE ILTEMPO! 38-27 Diez da tre. 35-27 Splendido canestro di Melli in girata sulla linea di fondo,a -8. 35-25 1/2 Kotsar. Fallo di Melli che manda Kotsar in lunetta, 1’32” sul cronometro. 34-25 2/2 per l’ex Trieste e Treviso. Arriva il time out dalla panchina del Bsskonia. Fallo di Thompson su Alviti con ilin bonus, liberi. 34-23 Due liberi di Baron, 1’46” da ...