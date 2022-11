La Gelbison non va oltre il pareggio in casa della Viterbese

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFinisce a reti inviolate il match tra lae ladel sedicesimo turno di Lega Pro. I cilentani non sono riusciti ad andareil pari sul campocompagine laziale, penultima in classifica. Per i rossoblu è il secondoconsecutivo. La vittoria manca dal 13 novembre, giorno del derby con la Turris. Nel prossimo turno è in programma la gara con il Latina che attualmente segue a un punto.0-0: Andreis S. (dal 27? st Giglio L.), D’Uffizi S. (dal 33? st Simonelli M.), Fumagalli E. (Portiere), Marotta A. (dal 41? st Polidori A.), Mbaye M. M., Monteagudo J. C., Mungo D., Nesta G. M., Ricci L., Riggio C. (dal 42? st Rodio F.), Volpicelli E.. A disposizione: Bisogno L. ...