Juve | la Uefa apre un' indagine su licenze e fair play finanziario

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Non c'è pace per lantus in questi giorni: l a Prima Camera del CFCB dell'ha aperto oggi un'formale sullantus per potenziali violazioni delle norme sulleper club e sul ...

Non c'è pace per la Juventus in questi giorni: l a Prima Camera del CFCB dell'ha aperto oggi un'indagine formale sulla Juventus per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario.Dopo l'invito di Tebas a multare la Juventus, anche laha deciso di indagare sui conti bianconeri ed ha aperto una inchiesta Laha aperto un'indagine ufficiale sui conti del club bianconero. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale. COMUNICATO - La Prima Camera del CFCB ha aperto oggi un'indagine formale nei ...Valter De Maggio lancia una notizia bomba sul futuro della Juventus. Penso alle dimissioni dei Andrea Agnelli e del CDA bianconero così come alle vicende giudiziarie del club”… Leggi ...Dopo la Procura FIGC, anche la UEFA ha deciso di aprire ufficialmente un’inchiesta per analizzare il bilancio della Juventus in merito alle presunte violazioni del Fair Play Finanziario. Ecco la nota ...