Incidente tra 3 auto | due morti ed un ferito grave ' Delle vetture sono rimasti solo lamiere irriconoscibili'

ParmaToday

Le cause dell'sono ancora da accertare.le prime ipotesi c'è quella che le due ragazze stessero rientrando a casa dopo la serata passata ad Anzio con amici in qualche locale. Ma tutto è ...Il camionista non si sarebbe accorto dell', proseguendo la sua corsa. Rebellin, veronese, aveva vinto in carriera,l'altro, una Amstel Gold Race, tre edizioni della Freccia Vallone, la ... Pauroso schianto due camion nella notte in A1, tre feriti tra cui uno gravissimo. Dieci chilometri di coda: traffico in tilt anche in via Emilia Due donne di 37 e 41 anni prese in carico dai volontari del soccorso e strada a senso unico alternato a seguito dell'incidente che si è consumato ... sul posto ma le conseguenze dell'impatto tra i due ...Due ragazze di 20 anni sono morte questa notte in un incidente auto sulla litoranea Ostia-Anzio, via della Pinete, Lavinio, in direzione Ardea. La vettura su cui viaggiavano ...