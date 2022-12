(Di giovedì 1 dicembre 2022) In piena crisi e con le bollette che aumentano la tradizione non si ferma e viene premiata l'artigianalità e l'attenzione dei prodotti mantenendo viva la tradizione e la territorialità. Il...

Libero Tv

"Siamo lieti - dichiara la famiglia- di partecipare al 'Maximo' che torna per la sua quarta edizione, il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del ... Il panettone Mangione partecipa al Premio Maximo di Roma Roma, 1 dic. (askanews) - In piena crisi e con le bollette che aumentano la tradizione non si ferma e viene premiata l'artigianalità e ...In piena crisi e con le bollette che aumentano la tradizione non si ferma e viene premiata l'artigianalità e l'attenzione dei prodotti mantenendo viva la tradizione e la territorialità ...